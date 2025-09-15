Renato Zero porta “L’Orazero in tour” a Messina: due concerti al PalaRescifina ad aprile 2026

Arriva a Messina la nuova tappa del tour di Renato Zero. L’artista romano sarà al PalaRescifina per ben due date, il 15 e il 16 aprile 2026, con il suo spettacolo “L’ORAZERO IN TOUR”. I biglietti saranno disponibili a partire dal 18 settembre sui siti ufficiali RenatoZero.com e Vivaticket.com.

Dopo il successo degli eventi passati, l’annuncio conferma l’intenzione di Renato Zero di continuare a incontrare i fan nelle principali città italiane.

Il tour

A pochi giorni dal suo compleanno, che cadrà il 30 settembre, e dopo aver regalato ai fan ben tre annunci in un solo colpo, per Renato Zero è tempo di nuove sorprese. Attraverso i propri canali social l’artista ha svelato l’artwork e i 19 titoli che compongono la tracklist del nuovo album di inediti «L’oraZero», in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

«Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?», scrive Renato Zero sulla sua pagina Instagram per introdurre il nuovo progetto.

L’album è anticipato dal nuovo singolo «Senza», disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Renato Zero non smette mai di rinnovare il suo legame con l’amato pubblico e, a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, si prepara a tornare ad esibirsi dal vivo in una nuova tournée, prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026, con biglietti disponibili dal 18 settembre.