Max Forever-Stadi 2026. Max Pezzali raddoppia a Messina, al Franco Scoglio anche il 2 luglio

Messina si conferma protagonista assoluta della grande musica live in Italia: dopo il sold out registrato in poche ore per la data del 1° luglio, Max Pezzali annuncia un secondo imperdibile appuntamento del tour “Max Forever – Stadi 2026”, che lo vedrà esibirsi anche il 2 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio”. Un doppio evento che consacra ancora una volta la città dello Stretto come tappa centrale nei principali circuiti nazionali dei grandi concerti. Le due serate sono organizzate da Vivo Concerti e promosse da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina.

“Accogliere nuovamente Max Pezzali a Messina con due date consecutive – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – è motivo di grande orgoglio e conferma la centralità del nostro territorio nel panorama della musica dal vivo. Il "Franco Scoglio" si prepara a vivere due serate memorabili, capaci di richiamare migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Eventi di questa portata non rappresentano soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche un potente strumento di promozione culturale e turistica, oltre che di aggregazione sociale, contribuendo a rendere Messina una città sempre più viva, partecipata e accogliente”.