Il messinese Astrariux torna con il singolo "Peloro Rosso": dalla delusione alla voglia di rialzarsi

Il brano presenta un chiaro dualismo emotivo : la prima parte, raccolta e sussurrata, indaga il dolore della delusione , percepito come una ferita difficile da rimarginare. La seconda, invece, si apre in un crescendo che diventa un invito alla resilienza e alla rinascita , la “voglia di rialzarsi” che dà senso al percorso. L’andamento passa così da un’intimità discreta a una spinta più decisa, trasformando l’arpeggio iniziale in una progressione di energia emotiva.

Dopo il successo di When You Are With Me, il cantautore messinese Astrariux pubblica il suo nuovo singolo Peloro Rosso, disponibile in digitale con FG Records . Per questa uscita l’artista sceglie l’italiano, mettendo al centro una scrittura più intima e una tessitura armonica costruita su un arpeggio essenziale che richiama i suoi riferimenti chitarristici .

Peloro Rosso è stato presentato per la prima volta a Sanremo, presso il Palafiori, durante la settimana del Festival. L’esibizione ha attirato l’attenzione per l’equilibrio tra delicatezza interpretativa e intensità narrativa, confermando la maturità artistica di Astrariux.

A rafforzare il messaggio del singolo c’è anche il videoclip ufficiale, girato sulla spiaggia di Mortelle, suggestiva frazione di Messina. Nel video Astrariux, con la sua chitarra acustica, appare immerso nel silenzio di un tramonto, in un contesto semplice ma evocativo. L’ambientazione mette al centro la musica come veicolo di emozione e racconto, sottolineando il legame dell’artista con le proprie radici.