I Whistling Heads tornano a Messina con “Better and Better than Before..."

Dopo un’estate intensa di appuntamenti Whistling Heads, band messinese che si muove tra le nuove sonorità dance punk e la crank wave inglese, tornano sul palco della loro città. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre alle 21 al Giardino Corallo di Messina, per un concerto che si preannuncia unico, arricchito da visual art proiettate su led wall. I Whistling Heads sono una delle realtà emergenti più interessanti della scena indipendente: all’attivo un album, diversi singoli e numerosi concerti in giro per l’Italia, un tour in Inghilterra con il supporto del singolo “Well…I Mean” remixato dal producer inglese Gabe Gurnsey dei Factory Floor, la partecipazione all’Automatic Noise Festival di Amsterdam e la recente ospitata al Festival dell’Economia di Trento nella rassegna di Manuel Agnelli “Carne Fresca”, con intervista su Radio24.

A Messina la band, composta da Alberto Zaccaro (chitarra e voce), Santino Mondello (chitarra), Samuele Costa (basso) e Giuseppe Arnao (batteria), presenterà la nuova pubblicazione su Disasters By Choice, la compilation “Better and Better than Before…”, una raccolta che unisce singoli già editi, remix e brani inediti pronti a sorprendere il pubblico. “Per noi suonare al Giardino Corallo significa riportare a casa un percorso che ci sta portando in giro per l’Europa. È un palco speciale, e vogliamo che diventi un’esperienza da ricordare per chi ci segue e per chi ancora non ci conosce” – dichiarano i Whistling Heads. L’evento sarà aperto dal talentuoso artista Vick e rappresenta un’occasione irrinunciabile per i giovanissimi che vogliono sentirsi parte della nuova scena musicale messinese, ma anche per chi riconosce in queste sonorità la continuità con la stagione post-punk e new wave che ha segnato la storia musicale internazionale.