Fedez conquista Santa Teresa di Riva: il rapper milanese protagonista di un "evento memorabile"

Una serata particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha espresso sui social complimenti e ringraziamenti per l'evento che candida la cittadina jonica a centro culturale di riferimento per il territorio.

"Un evento memorabile per Santa Teresa di Riva". Così il sindaco Danilo Lo Giudice definisce il concerto di Fedez che ieri sera, nella nuova piazza Stracuzzi, ha tenuto oltre 5000 persone con gli occhi incollati sul palco. Il rapper milanese si è esibito su tutti i suoi più grandi successi. Si è preso la scena dopo l'esibizione di Anna Laura Princiotto, la giovane artista messinese già protagonista dello show di Rtp The Stage.

"Era un esperimento rischioso - continua Lo Giudice - ma che ha funzionato alla grande e adesso dobbiamo candidarci ad essere meta di eventi importanti anche nei prossimi anni. Se tutto ciò è stato possibile il merito è stato del grande lavoro di squadra che è stato fatto da parte di tutti".