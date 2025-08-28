Arisa al Festival Internazionale Taormina Arte 2025: stasera al Teatro Antico con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli

E' una delle voci più intense, amate e riconoscibili della scena musicale italiana, capace di attraversare registri, stili e generi con rara naturalezza. È un'interprete raffinata ma spontanea, che perciò arriva al cuore. Tutto questo - e ancora di più – è Arisa, che giovedì 28 agosto alle ore 21.30 sarà protagonista di una serata speciale al Teatro Antico, nel prestigioso contesto del Festival Internazionale Taormina Arte 2025.

Si tratta di un evento esclusivo, fuori dal tour ufficiale dell’artista, che si esibirà accompagnata dalla rinomata Orchestra della Magna Grecia, con la direzione del maestro Roberto Molinelli.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone di altissimo profilo del Festival promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco. La rassegna è sostenuta dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dal Ministero della Cultura, e gode del patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina. Sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, la kermesse segue un’impostazione multigenere e si conferma quale punto di riferimento per la musica, il teatro e le arti performative in genere, fondendo tradizione e innovazione in una cornice unica.