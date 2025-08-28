Mannoia incanta Milazzo: parte dal Teatro al Castello l'emozionante tour siciliano "Fiorella sinfonica-Live con orchestra"

Una serata indimenticabile per il pubblico che ieri sera, dentro un Teatro al Castello di Milazzo sold out, ha potuto godersi una serata di grande musica con una protagonista d'eccezione: Fiorella Mannoia. E' partito proprio dalla cittadina tirrenica messinese, infatti, il tour "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra", con cui l'artista rossa è tornata ad abbracciare la Sicilia con l'inconfondibile voce di una delle più amate interpreti della musica italiana. Tra i live più attesi della stagione musicale dell'Isola, l'evento è stato organizzato da Puntoeacapo Srl e Arts Promotion in collaborazione con il Comune di Milazzo per la rassegna di eventi Milazzo Estate 2025.

La seconda data in programma in Sicilia si terrà venerdì 29 agosto ad Agrigento, alla Live Arena dello Sport Village Bellavia, dove Fiorella Mannoia sarà ospite del Festival Il Mito, rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e Puntoeacapo. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo di Agrigento sui circuiti e nei punti vendita abituali e al botteghino dell'evento il giorno dello spettacolo.