Al via da oggi le tappe in Sicilia dell'emozionante tour di Fiorella Mannoia "Fiorella sinfonica-Live con orchestra"

La seconda data in programma in Sicilia si terrà venerdì 29 agosto ad Agrigento, alla Live Arena dello Sport Village Bellavia, dove Fiorella Mannoia sarà ospite del Festival Il Mito, rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e Puntoeacapo. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo di Agrigento sui circuiti e nei punti vendita abituali e al botteghino dell'evento il giorno dello spettacolo.

La terza tappa in Sicilia del tour vedrà Fiorella Mannoia in concerto sabato 30 agosto a Marina di Modica (RG), sul palco dell'Auditorium Mediterraneo, dove chiuderà i grandi concerti della rassegna estiva "In Teatro Aperto" organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Durante i live l'artista sarà accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis. La straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Il tour "Fiorella Sinfonica- Live con orchestra" è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.