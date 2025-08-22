Stash è malato, a forte rischio il concerto dei The Kolors a Messina

Verso l'annullamento il concerto dei The Kolors a Messina, che doveva essere ospitato dall'Arena di Capo Peloro. Il frontman Stash non si è ripreso dopo il malesse di ieri e l'annullamento del concerto di Agira. Era stato lo stesso cantante a darne l'annuncio: "Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato – ha esordito il cantante, svelando cosa gli hanno detto – Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore". Che però evidentemente non sono state sufficienti. Nelle prossime ore si saprà se il concerto verrà recuperato.