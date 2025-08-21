Messina, "The Kolors" gratis a Capo Peloro: per il concerto del 22 agosto solo un contributo prenotando l'ingresso online. Potenziati i bus Shuttle

In vista del concerto della band dei The Kolors, in programma domani sera all’Arena Capo Peloro nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”, l’Atm potenzierà il servizio e in particolare la linea dello Shuttle 100, che garantisce un collegamento diretto da Giampilieri a Torre Faro. Gli utenti potranno, dunque, raggiungere Capo Peloro affidandosi al servizio di trasporto pubblico locale e lasciando la propria auto a casa o in uno dei tanti parcheggi di interscambio dislocati in tutta la città, lungo il percorso che segue proprio la linea dello Shuttle. Lungo il percorso dello Shuttle o comunque nelle sue vicinanze, si trovano parcheggi che coprono un territorio che va da Santa Margherita all’Annunziata.

L’Amministrazione comunale di Messina aveva annunciato con entusiasmo l'evento anche perché, per assistere allo spettacolo della celebre band italiana con il suo travolgente mix di pop, rock e funk, basterà effettuare la prenotazione online e versare un contributo simbolico di 1,50 euro, finalizzato ad agevolare l’organizzazione e a regolamentare l’accesso all’area spettacolo.

Sarà possibile prenotare i biglietti al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/the-kolors-summer-2025-22-agosto-2025-arena-capo-peloro-torre-faro-25859.html

Ogni utente potrà prenotare fino a due biglietti. Non sono previsti posti numerati: i posti a sedere saranno disponibili fino a esaurimento. L’invio del biglietto tramite WhatsApp è disponibile con un costo aggiuntivo di 0,50 euro.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata di grande musica in una delle location più suggestive della città.