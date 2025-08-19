"La prima cosa che posso dire è che sono messinese. Nel mio biglietto da visita c'è scritto Nino Frassica - tra parentesi - Messina, Sicilia, Italia. Fare comicità serve a far vivere meglio la quotidianità. Tra la fiction e il varietà preferisco il varietà perché non c'è un copione da seguire e si è più liberi". Nino Frassica si è esibito ieri sera a San Pier Niceto. Oltre due ore di musica e di divertimento con lo spettacolo “Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000/3000”, previsto nel contesto degli eventi organizzati dal Comitato festeggiamenti in onore di San Rocco. Un medley degli anni '60 e '70, un viaggio musicale che ha coniugato in maniera brillante musica e cabaret. Con il suo inconfondibile spirito, Frassica ha acceso gli umori del pubblico strappando risate, regalando leggerezza. Non è mancato un commosso ricordo di Pippo Baudo, del quale ha menzionato il suo primo incontro di quarant’anni fa a Gliaca di Piraino. Ricordata anche la Carrà, alla quale ha dedicato un divertente Tuca Tuca, mixato con altri brani soprattutto degli anni Sessanta.
San Pier Niceto, irresistibile Nino Frassica. Due ore di spettacolo e il ricordo di Pippo Baudo
Lo spettacolo nel contesto degli eventi organizzati dal Comitato festeggiamenti in onore di San Rocco
Caricamento commenti
Commenta la notizia