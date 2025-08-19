San Pier Niceto, irresistibile Nino Frassica. Due ore di spettacolo e il ricordo di Pippo Baudo

"La prima cosa che posso dire è che sono messinese. Nel mio biglietto da visita c'è scritto Nino Frassica - tra parentesi - Messina, Sicilia, Italia. Fare comicità serve a far vivere meglio la quotidianità. Tra la fiction e il varietà preferisco il varietà perché non c'è un copione da seguire e si è più liberi". Nino Frassica si è esibito ieri sera a San Pier Niceto. Oltre due ore di musica e di divertimento con lo spettacolo “Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000/3000”, previsto nel contesto degli eventi organizzati dal Comitato festeggiamenti in onore di San Rocco. Un medley degli anni '60 e '70, un viaggio musicale che ha coniugato in maniera brillante musica e cabaret. Con il suo inconfondibile spirito, Frassica ha acceso gli umori del pubblico strappando risate, regalando leggerezza. Non è mancato un commosso ricordo di Pippo Baudo, del quale ha menzionato il suo primo incontro di quarant’anni fa a Gliaca di Piraino. Ricordata anche la Carrà, alla quale ha dedicato un divertente Tuca Tuca, mixato con altri brani soprattutto degli anni Sessanta.