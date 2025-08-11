Dal Giardino Corallo l'omaggio del cantautore Gesuè Pagano alla sua Messina

Tanto sentimento e un indiscutibile talento nel raccontare vissuti soggettivi e valori universali al centro della musica del cantautore e chitarrista messinese Gesuè Pagano, ieri sera al Giardino Corallo con “Da me a ME”, concerto parte del cartellone estivo del Comune “E-state Messina 2025”. Uno scambio tra Pagano e la propria terra, punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo, di un percorso artistico iniziato ormai diversi anni fa ed in continua evoluzione.

Alla sua città l’artista aveva dedicato nel 2020 il toccante brano “Messina occhi blu”, proposto in concerto assieme ad altri pezzi del repertorio. Si apre con “Occhi stanchi”, seguito da “Notte” e Luna”. In scaletta anche “Per sempre mai”, “Questo tempo”, “Come un vestito”, sulla forza del femminile e “Anche no”, il singolo del 2024, col video girato a Piazza Duomo. E, inoltre, la cover di un cult della musica d’autore, “Anna e Marco” di Lucio Dalla, anticipata da una riproposizione acustica di brani iconici di Lucio Battisti, Ligabue, Vasco Rossi, Gianluca Grignani e 883.