Un mito da celebrare: stasera la musica di Morricone abbraccia la pietra del teatro di Tindari

Il progetto, sostenuto da un’organizzazione di alto profilo e da un impianto tecnico-produttivo imponente, è parte di una mappa sonora che tocca ancora l’area archeologica di Morgantina, il Tempio di Hera a Selinunte, la Valle dei Templi, le Madonie, Marina di Modica e Trapani. Un viaggio che unisce suono e territorio, architettura e afflato poetico. A dare forma e anima allo straordinario culto morriconiano è da anni il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival, attento filologo e superba guida del Coro Lirico Siciliano, che racconta così il significato profondo di tale omaggio: «È davvero rilevante che i teatri antichi siano tornati a essere centri nodali per la creazione e non solo testimoni di memoria. Morricone vi risuona come un nuovo classico: la sua musica entra in sintonia con l’energia antica della pietra e la rende presente, accessibile, condivisibile.»

Così tra cielo e mare, nell’incanto sospeso dell’antica Tyndaris, la musica di Ennio Morricone tornerà ad abbracciare pietra e mito in uno specifico format più intimo e cameristico. Sarà lo stesso Francesco Costa, musicista e operatore culturale di chiara fama, a salire sul podio per dirigere gli ensemble cameristici del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra in residence, solista ospite il rinomato tenore pop lirico Lorenzo Licitra.

Il repertorio prescelto spazierà tra le musiche da film più celebri e amate del Maestro: da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, da C’era una volta in America a La leggenda del pianista sull’oceano. Ma anche tra le canzoni che ancora oggi ci emozionano. In generale, la performance prevede brani che hanno segnato l’immaginario collettivo e rivivono in una veste rinnovata grazie agli arrangiamenti originali di Corrado Neri, che Costa definisce «Un lavoro rispettoso e ispirato: abbiamo voluto evitare ogni imitazione sterile. Queste versioni mantengono intatta la poetica morriconiana, ma ne esaltano le possibilità sinfoniche e corali, rendendola viva per un ascoltatore di oggi.»

Il Coro Lirico Siciliano – eccellenza riconosciuta nel panorama lirico internazionale – si conferma perno centrale dell’operazione artistica. Il pubblico di Siracusa e Taormina ha potuto apprezzarne l’intensità interpretativa e la ricchezza dinamica, e pure a Tindari si preannuncia una nuova prova di forza espressiva. «Cantare Morricone non è mai solo eseguire delle note – spiega Costa – è evocare stati d’animo, costruire paesaggi emotivi. Il coro deve saper essere orchestra dell’anima, passare dall’epicità alla trasparenza, dal grido collettivo al sussurro interiore».