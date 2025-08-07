Un mito da celebrare: la musica di Morricone abbraccia la pietra del teatro di Tindari

Ennio Morricone è da sempre il nume tutelare del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. A lui la prestigiosa kermesse dedica ogni estate format sempre rinnovati e arricchiti, puntando sulle celeberrime colonne sonore, ma non solo, per valorizzare la sapiente versatilità del compositore romano. Prospettiva che risulta ancora più ampia in questo 2025, quinto anniversario della sua scomparsa, che sarà celebrato dal festival in numerose tappe. Dopo il trionfo dello scorso 12 luglio al Teatro greco di Siracusa, con oltre 6000 spettatori, seguita il 2 agosto da quella al Teatro antico di Taormina, l’omaggio a Ennio Morricone approda sabato al Teatro greco di Tindari (ore 21), uno degli appuntamenti più attesi di un tributo destinato a percorrere l’intera Sicilia, attraversando siti archeologici e scenari naturali tra i più suggestivi del Mediterraneo.
Il progetto, sostenuto da un’organizzazione di alto profilo e da un impianto tecnico-produttivo imponente, è parte di una mappa sonora che tocca ancora l’area archeologica di Morgantina, il Tempio di Hera a Selinunte, la Valle dei Templi, le Madonie, Marina di Modica e Trapani. Un viaggio che unisce suono e territorio, architettura e afflato poetico. A dare forma e anima allo straordinario culto morriconiano è da anni il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival, attento filologo e superba guida del Coro Lirico Siciliano, che racconta così il significato profondo di tale omaggio: «È davvero rilevante che i teatri antichi siano tornati a essere centri nodali per la creazione e non solo testimoni di memoria. Morricone vi risuona come un nuovo classico: la sua musica entra in sintonia con l’energia antica della pietra e la rende presente, accessibile, condivisibile.»
Così tra cielo e mare, nell’incanto sospeso dell’antica Tyndaris, la musica di Ennio Morricone tornerà ad abbracciare pietra e mito in uno specifico format più intimo e cameristico. Sarà lo stesso Francesco Costa, musicista e operatore culturale di chiara fama, a salire sul podio per dirigere gli ensemble cameristici del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra in residence, solista ospite il rinomato tenore pop lirico Lorenzo Licitra.
Il repertorio prescelto spazierà tra le musiche da film più celebri e amate del Maestro: da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, da C’era una volta in America a La leggenda del pianista sull’oceano. Ma anche tra le canzoni che ancora oggi ci emozionano. In generale, la performance prevede brani che hanno segnato l’immaginario collettivo e rivivono in una veste rinnovata grazie agli arrangiamenti originali di Corrado Neri, che Costa definisce «Un lavoro rispettoso e ispirato: abbiamo voluto evitare ogni imitazione sterile. Queste versioni mantengono intatta la poetica morriconiana, ma ne esaltano le possibilità sinfoniche e corali, rendendola viva per un ascoltatore di oggi.»
Il Coro Lirico Siciliano – eccellenza riconosciuta nel panorama lirico internazionale – si conferma perno centrale dell’operazione artistica. Il pubblico di Siracusa e Taormina ha potuto apprezzarne l’intensità interpretativa e la ricchezza dinamica, e pure a Tindari si preannuncia una nuova prova di forza espressiva. «Cantare Morricone non è mai solo eseguire delle note – spiega Costa – è evocare stati d’animo, costruire paesaggi emotivi. Il coro deve saper essere orchestra dell’anima, passare dall’epicità alla trasparenza, dal grido collettivo al sussurro interiore».
