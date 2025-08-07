Messina, "The Kolors" gratis a Capo Peloro: per il concerto del 22 agosto solo un contributo prenotando l'ingresso online

L’Amministrazione comunale di Messina annuncia con entusiasmo il concerto gratuito dei The Kolors, in programma venerdì 22 agosto 2025 all’Arena di Capo Peloro, nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”. Per assistere all’evento, che vedrà protagonista la celebre band italiana con il suo travolgente mix di pop, rock e funk, sarà necessario effettuare la prenotazione online e versare un contributo simbolico di 1,50 euro, finalizzato ad agevolare l’organizzazione e a regolamentare l’accesso all’area spettacolo.

Sarà possibile prenotare i biglietti al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/the-kolors-summer-2025-22-agosto-2025-arena-capo-peloro-torre-faro-25859.html

Ogni utente potrà prenotare fino a due biglietti. Non sono previsti posti numerati: i posti a sedere saranno disponibili fino a esaurimento. L’invio del biglietto tramite WhatsApp è disponibile con un costo aggiuntivo di 0,50 euro.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata di grande musica in una delle location più suggestive della città.