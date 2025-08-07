Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay sabato sera a Villa Dante: cresce l'attesa

Una serata evento che accende le stelle del funk, del soul e della grande musica americana. Sabato 9 agosto alle 21, l’Arena Villa Dante di Messina ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: "Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay", il progetto musicale che celebra e ripropone in chiave autentica l’energia travolgente del celebre gruppo statunitense. Fondata e diretta dallo storico chitarrista Al McKay – autore, produttore e co-creatore di capolavori come Boogie Wonderland e September – Earth, Wind & Fire Experience riporta in scena il sound originale che ha fatto ballare intere generazioni. Con oltre 90 milioni di dischi venduti, sei Grammy Awards, dodici nomination agli American Music Awards, e una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, gli Earth, Wind & Fire rappresentano una delle formazioni più influenti della storia della musica mondiale.

La band attuale – composta da un cast stellare di musicisti e vocalist straordinari – porta in tour, in tutto il mondo, la vera essenza del funk americano. Sul palco di Messina ci saranno le voci di Tim Owens, DeVere Duckett e Claude Woods, insieme allo storico chitarrista Gregory Moore, già membro degli Earth, Wind & Fire. Anche se Al McKay non è sempre presente dal vivo per motivi di salute, ogni show è curato e diretto secondo la sua visione musicale originale. Nata negli anni ’90 come “LA Allstars” e poi diventata “Al McKay Allstars”, la band ha attraversato i continenti raccogliendo applausi ovunque, grazie a un repertorio che spazia tra R&B, soul, disco e funk in puro stile anni ’70 e ’80, con arrangiamenti curati nei minimi dettagli e un’energia che conquista pubblico e critica. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo i grandi successi degli Earth, Wind & Fire, tra groove infuocati, voci straordinarie e un suono che ha fatto la storia.