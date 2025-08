Messina, al via lo stage su La musica sacra in Sicilia nei secoli XVI e XVII tenuto dal maestro Paolo Da Col

Si svolgerà da oggi al 10 agosto al Palacultura il IV Stage dedicato a La musica sacra in Sicilia nei secoli XVI e XVII, tenuto dal M° Paolo Da Col, illustre musicista e musicologo di fama internazionale, insieme ai docenti di vocalità Alessandro Carmignani, Gianluca Ferrarini, Jennifer Schittino e Marcello Vargetto, che cureranno aspetti performativi e interpretativi di solisti e coristi, provenienti da tutta Italia. Questa edizione, che si avvale del patrocinio del Comune di Messina e del sostegno dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, sarà dedicata ad alcune pagine inedite di Vincenzo Tozzi, compositore di origini romane, che fu Maestro di Cappella del Duomo di Messina dal 1640 al 1675. Il concerto finale, che avrà luogo il 10 agosto alle ore 21.00 presso la chiesa del SS. Salvatore, sarà quindi un’occasione importante per il pubblico messinese, che potrà ascoltare per la prima volta in tempi moderni la ricostruzione di una Messa solenne, come poteva essere verosimilmente avvenuta nella metà del ‘600, in onore della patrona, la Madonna della Lettera.