Ultimo e Cesare Cremonini, metti una cena a Vulcano: i "re" degli stadi alle Eolie tra pesce, buon vino e una grande amicizia

Si sono ritrovati alle Isole Eolie, come era già capitato in passato. Grandissimi protagonisti della musica italiana e reduci da due tour di straordinario successo (entrambi hanno fatto tappa a Messina facendo registrare il sold out), ma soprattutto grandi amici. Ultimo e Cesare Cremonini hanno trascorso una serata di agosto a Vulcano, esattamente a "The King of fish" di Gianluca Fusco, il noto ristorante dell'isola. Cena a base di pesce, gamberoni, pasta all'astice, il tutto condito da vini francesi. Con tanto di complimenti finali allo chef.

Ma non è la prima volta che i due si ritrovano alle Eolie: due anni fa avevano dato vita anche a un duetto a Salina, pubblicato dagli stessi artisti amati non solo dai giovanissimi. "Persi su un'isola - aveva scritto Cesare Cremonini su Instagram - Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più".