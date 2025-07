I Ricchi e Poveri conquistano Messina: a Capo Peloro un viaggio tra grandi classici e nuove hit

Un’occasione per festeggiare il momento magico del duo, iniziato lo scorso anno a Sanremo con “ Ma non tutta la vita ” e proseguito negli ultimi mesi con la hit natalizia “ Il Natale degli Angeli ” e il sold-out a Sydney, Melbourne e Adelaide .

Brani evergreen e nuovi successi , tra ritmo e sentimento: i Ricchi e Poveri (Angelo Sotgiu e Angela Brambati), una delle formazioni più longeve della canzone italiana, sono in concerto all’ Arena Capo Peloro di Messina con la tappa del loro Summer Tour , appuntamento tra i più attesi di "E-state Messina 2025" , il cartellone di spettacoli promosso dal Comune.

In scaletta anche grandi successi come “Aria”, “Che sarà”, “Se m’innamoro” — che vinse la kermesse canora esattamente quarant’anni fa — “Mamma Maria”, “Come vorrei” e “Sarà perché ti amo”.

Presentato a Sanremo nel 1981 e tra le loro canzoni più celebri, oggi “Sarà perché ti amo” vive una nuova stagione con lo streaming digitale. È infatti la colonna sonora di manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, con oltre 320 milioni di streaming.

Nel solo 2024, il brano è stato doppio Disco di Platino in Germania e Quadruplo Platino in Svizzera, con oltre 250 milioni di ascolti.

Ad accompagnare i Ricchi e Poveri sul palco: Antonio Rugiero (chitarre), Roberto Chiappetta (basso), Alfredo Biondo (tastiere) e Gianpaolo Noce (batteria).