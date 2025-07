Per incantare Messina Marco Mengoni si è rilassato a Villa Pulejo: un soggiorno esclusivo nella residenza d’eccellenza

Due concerti travolgenti allo stadio “Franco Scoglio” hanno consacrato ancora una volta il legame speciale tra Marco Mengoni e il pubblico siciliano. Ma non è solo il palco ad aver segnato la permanenza messinese del cantautore: durante il suo soggiorno nella città dello Stretto, Mengoni ha scelto l’eleganza e la quiete di Villa Pulejo, raffinata dimora immersa nel verde alle porte di Messina.

A rivelarlo, solo dopo la partenza dell’artista, è stato Giusva Pulejo, proprietario della villa resort, che ha mantenuto il massimo riserbo sulla presenza del cantante fino a questo momento, condividendo in esclusiva con Gazzettadelsud.it alcuni scatti e un racconto della visita.

“Marco Mengoni a Messina ha scelto l’esclusiva Villa Pulejo per il suo soggiorno – ci ha detto Giusva Pulejo – tra specialità siciliane e tanto relax prima e durante le due date messinesi. Accolto da me e dal mio staff, ha ringraziato per la gentilezza e il total comfort ricevuto durante il soggiorno, tra giocate a tennis nel rinnovato campo della villa, massaggi e tanti bagni nella magnifica piscina.”

Un’esperienza che ha unito relax e gusto: Mengoni ha apprezzato particolarmente il ristorante interno della struttura, scegliendo di pranzare e cenare quasi esclusivamente con piatti tipici del territorio. Il soggiorno a Villa Pulejo ha confermato il forte legame tra l’artista e la Sicilia. “Marco Mengoni ama la Sicilia – conclude Pulejo – e ha promesso un pronto ritorno in una terra che lo ha saputo ben coccolare.”

Un dettaglio che racconta un lato più intimo del tour, fatto non solo di riflettori, ma anche di ospitalità autentica, tradizione e bellezza. E che rafforza Messina come tappa privilegiata nel cuore degli artisti italiani.