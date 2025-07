L'allegria dei Ricchi e Poveri a Capo Peloro: domenica uno spettacolo che promette ricordi e divertimento

I grandi concerti sono alle spalle, ma la musica a Messina continua. Diversa, ma sempre all'insegna del divertimento e dell'allegria. Stavolta lo straordinario scenario che ospiterà l’unica data siciliana dei Ricchi e Poveri sarà l’arena di Capo Peloro situata in uno dei posti più suggestivi della città di Messina quasi a voler certificare con un concerto che si preannuncia divertentissimo, la recente conquista della bandiera blu della città di Messina. Sotto il pilone i Ricchi e Poveri ripercorreranno una carriera musicale costellata di successi cominciata nel 1967, grazie alla felice intuizione di De Andrè. Hanno sfondato, con le canzoni rifiutate da Gianni Morandi e da più di 55 anni sono sulla cresta dell’onda. «La prima cosa bella», presentato a Sanremo nel 1970 fu il primo grande successo dei Ricchi e Poveri, arrivati secondi in coppia con Nicola di Bari.

«Il brano era stato proposto a Gianni Morandi che rifiutò. Fu un successo clamoroso bissato, l’anno dopo, sempre a Sanremo, con «Che sarà». Nell’85 la vittoria di Sanremo con “Se mi innamoro” ma sono tanti i brani di successo che hanno fatto ballare, cantare ed innamorare generazioni non solo in Italia perché il successo dei Ricchi e Poveri non ha mai avuto confini. Acclamati nel nostro Paese ed amati in ogni parte del mondo i Ricchi e Poveri arrivano a Messina con una straordinaria carriera alle spalle. Angela ed Angelo sono per tutti, rispettivamente, la brunetta ed il biondo dei Ricchi e Poveri.

Lo show ripercorrerà 50 anni di carriera sino ai recenti tormentoni “Ma non tutta la vita” e “Aria”. Uno spettacolo travolgente e colorato in cui la storia si intreccia con la contemporaneità attraverso un grande repertorio di grandi successi tra i quali “mamma Maria”, “Volulez vous danser”, “Sarà erchè ti amo”. Tutti in festa è il nome del tour che non lascia spazi a fraintendimenti: due ore di allegria e tanta buona musica per ballare spensierati sotto le stelle in uno dei posti più suggestivi del mondo. Atm fa sapere che si potrà raggiungere l’Arena anche con i bus mentre per chi deciderà di raggiungere Capo Peloro con mezzi propri potrà parcheggiare comodamente a “Torre Morandi”.