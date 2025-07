Estate 2025, Messina canta sotto le stelle: il Franco Scoglio tra musica e magia

Ad inaugurare la stagione è stato Vasco Rossi, che da vero Komandante ha guidato l’avanzata musicale sullo Stretto. Con il suo inno alla vita ha infiammato il Franco Scoglio in una doppia data sold out, ennesimo trionfo di un tour da record.

E l’estate 2025 resterà negli annali come quella dei grandi concerti, probabilmente la più intensa mai vissuta a Messina. Con oltre 250mila persone in 7 concerti, con ben 210mia arrivate da fuori provincia di Messina.

Il prato del Franco Scoglio oggi appare arido come un deserto. Quello che un tempo era il tappeto calpestato da grandi campioni e Palloni d’Oro, complice la magra calcistica che da anni segna la città sullo Stretto, si è trasformato in passerella per grandi eventi e concerti da tutto esaurito.

Cesare Cremonini, emozioni in musica Il secondo grande appuntamento è stato tra i più attesi: Cesare Cremonini ha incantato 40.000 spettatori con uno spettacolo che ha saputo declinare le emozioni in musica. Dalle ballad più intime ai brani da ballare, Cremonini ha regalato due ore e mezza di performance da vero showman.

CESARE CREMONINI – VOTO 10: POETICO

Marracash, l’anima teatrale del rap

Una delle poche date non sold out è stata quella di Marracash, il “King del Rap”, che ha scommesso su uno spettacolo dal forte impatto teatrale. Il rapper siciliano, nativo di Nicosia, ha portato sul palco il culmine della sua trilogia discografica, fregandosene dei numeri, degli algoritmi, delle mode.

Un live intenso, d’autore, dove il contenuto ha superato il contenitore, confermando la sua natura di artista anticonformista e profondo.

MARRACASH – VOTO 8: ANTICONFORMISTA

Ultimo, la voce che arriva al cuore

Il 18 luglio è stata una data segnata in rosso per i fan di Ultimo, che ha calcato il palco del Franco Scoglio reduce da record impressionanti: 1,75 milioni di biglietti venduti, 10 date sold out allo Stadio Olimpico, e il primato per la data con più biglietti venduti in Italia (Tor Vergata 2026).

Con la sua musica asciutta, essenziale, ma potentissima, ha conquistato anche i più scettici della critica. Solo piano e voce, oppure chitarra e voce, ma con una estensione vocale fuori dal comune, ha trasformato lo stadio in un gigantesco coro: i fan, voce per voce, sono diventati la sua band.



ULTIMO – VOTO 9: BELLO DAVVERO

Marco Mengoni, lo spettacolo totale

A chiudere l’estate messinese, la doppia data di Marco Mengoni: 74.000 biglietti venduti tra il 23 e il 24 luglio per un artista che ha atteso 13 anni prima di regalare la sua musica agli stadi.

Che Marco potesse cantare senza microfono era già noto, grazie alla sua voce potente e limpida. Ma che potesse mettere in piedi uno show così maestoso era la grande scommessa. La risposta è arrivata da un pubblico estasiato, rapito da una scaletta ritmata, una regia impeccabile e scenografie che amplificavano – e non oscuravano – la sua vocalità cristallina.



MARCO MENGONI – VOTO 9: GUERRIERO

Un nuovo battito per Messina. L’estate 2025 ha trasformato lo Stadio Franco Scoglio da tempio del calcio a cattedrale della musica. Se è vero che oggi il prato è arido, è altrettanto vero che il cuore della città ha ricominciato a battere forte, sotto il palco, tra le note, tra le emozioni.

E chissà, magari è proprio dalla musica che Messina ripartirà davvero.