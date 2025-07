Gabbani e quel dettaglio che gli ha cambiato la vita. A Taormina e Palermo saranno "concerti veri" L'INTERVISTA

Ora è pronto per il suo sbarco in Sicilia. Doppia data: il 5 agosto al Verdura a Palermo e l'indomani, il 6, al Teatro Antico di Taormina (concerto prodotto da Giuseppe Rapisarda Management e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025).

Due palchi di ritorno, in cui “nutro l'aspettativa di riprovare quantomeno le stesse emozioni che ho già provato”. La Sicilia è una terra di legami sentimentali . “Il mio insegnante di chitarra, col quale ho iniziato a studiare a nove anni, è un siciliano doc della provincia di Messina poi trapiantato a Carrara, la mia città d'origine. La Sicilia mi riporta anche alla riverenza che ho nei confronti di quel grande maestro che è Franco Battiato. Ho avuto la fortuna di farmi ospitare in casa sua nel 2017, per un paio di giorni, mi aveva invitato a un festival che organizzava lui a Milo. È stata un'occasione per passare tempo insieme, mi ha fatto vedere tante sue cose, i quadri che dipingeva, abbiamo parlato parecchio”. Senza trascurare la penna di Fabio Ilacqua - puro mezzo sangue messinese e calabrese. “Abbiamo scritto tanto insieme e continuiamo a farlo, anche in questo disco appena uscito ci sono brani a quattro mani”.

L’album è "Dalla tua parte”, che per la stagione 2025 è diventato un ”Summer Tour".

A Palermo e Taormina saranno concerti veri, vero?

Beh, saranno concerti suonati con la mia band, genuini, senza troppa artefazione. Siamo in sette sul palco, la musica è protagonista, al centro ci sono le canzoni. Le più note al mio pubblico, al grande pubblico, e certe chicche meno main stream. Tutto in chiave essenziale, di sostanza.

È diventata una roba di nicchia quella dei concerti suonati, eh?

Lo sta diventando, senza nulla togliere a quella che è una legittima espressione della contemporaneità, anche io ho una componente elettronica live.

In questi dieci anni c'è stato un segno che sembrava solo un dettaglio e poi invece si è rivelato essere destino? Tipo nel 2015 a Sanremo, quando quella famosa votazione della Sala stampa conteggiata male ti aveva eliminato dalla gara delle Nuove Proposte, stessa gara che poi hai vinto con Amen…

Quello è un segno. Ma sul fatto di attribuirlo al destino, invece, ho la mia posizione. Sono abbastanza scettico, non lo so se esiste o non esiste, se è scritto o se tutto quanto succede sia frutto di casualità, di combinazioni, di coincidenze d'eventi. Però sicuramente quella è stata una sliding door. Se esiste un destino, in quel momento mi ha tenuto sospeso sui suoi fili ma alla fine mi ha lasciato andare determinando effettivamente il mio percorso. So però per certo che se non ci fosse stato tutto il mio staff a battersi per provare l’errore tecnico, cioè che tanti giornalisti non erano riusciti a votare, probabilmente non sarebbe andata così. In questo senso è stato un destino molto umano.

La consacrazione vera è arrivata l’anno dopo con Occidentali's Karma. A proposito, meriterebbe una rilettura l’ironia che si scambia per superficialità?

Io con questa cosa ci ho fatto pace. Non nascondo che quando Occidentali's Karma è diventata quello che è diventata - un successo veramente eclatante, nazionalpopolare, trasversale, che mi ha conferito tutta la notorietà che sto cavalcando tuttora - lì per lì mi innervosiva il fatto che per qualcuno (qualcun altro è sceso più in profondità) fosse solo la canzone della scimmia che balla. Ma io per primo sono responsabile di questo mio modo di comunicare, che passa anche da provocazioni che magari rimangono impresse più per il loro appeal linguistico che il per senso profondo che celano. E quindi ho imparato ad accettare che ci possa essere chi semplicemente si diverte con la musica che faccio. In fondo è intrattenimento, non è un obbligo suscitare riflessioni.

Ti sei mai censurato?

Il grande successo che passa tramite canzoni come Occidentali’s Karma, ma anche di Tra le granite e le granate (che fa una bella critica sociale sul concetto di divertimento), non esclude l'altra componente che mi appartiene altrettanto. Tornare al Festival con brani come Viceversa o Viva la Vita forse è stata voglia di mostrare anche questo me stesso che è sempre esistito.

Qual è la tua vera voce?

Basta ascoltare un mio disco nella totalità (ammesso che qualcuno ancora lo faccia) per rendersi conto che posso essere leggero e ironico come intimo e malinconico...

Parola di cantautore.