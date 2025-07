Le due serate speciali di Mengoni pronto a incantare Messina

È il giorno di Marco Mengoni. Il primo giorno del cantautore che ha scelto la doppia data di Messina per concludere il suo tour estivo “Marco negli stadi 2025” che sta realizzando sold out e grande successo in tutte le tappe, rafforzando ancora una volta il profondo legame con il suo pubblico.

Allo stadio Franco Scoglio arriva uno degli artisti più amati del panorama italiano, dai giovani ma non solo. In pochi anni Marco Mengoni è diventato uno degli artisti più seguiti grazie alla forza dei suoi testi e ad una voce unica. Il cantante di Viterbo sta portando in giro per l'Italia uno show nuovo che non è stato allestito per promuovere un album nuovo, come succede spesso, ma è nato per celebrare una carriera relativamente giovane ma già ricca di grandi successi.

