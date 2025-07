I fan di Ultimo già a Messina due notti prima del concerto. Tutto pronto per lo show da oltre 40mila spettatori

I primi fan sono arrivati mercoledì pomeriggio, oltre 48 ore prima del concerto di stasera, venerdì 18 luglio, con ben due notti da vivere fuori dallo Stadio “Franco Scoglio” per non perdersi la “favola che continua”, il tour di Ultimo che sta polverizzando tutti i record in Italia. Loro, gli “ultimi” per essere i primi, con quello slogan che è ormai tatuato nei loro cuori e che dal palco diventa l'urlo di vita di un ragazzo che a soli 29 anni ha già toccato vette inarrivabili. In tre ore ha venduto 250mila biglietti per il concerto del prossimo anno a Tor Vergata, una cifra che rappresenta il record di tutti i tempi per un concerto.

E adesso Ultimo è pronto a tornare a Messina, a distanza di un anno da quello che è stato l'evento più seguito in Sicilia nel 2024. Record su record per il cantautore romano che vanta 42 stadi sold out nel suo palmarès, per un totale di oltre 1,750,000 biglietti venduti in carriera, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.