Ultimo e Messina "quel filo che ci unisce": 40mila innamorati dei suoi "Sogni appesi". Che notte!

"Urla troppo, non canta", "è piatto", "i testi un campionario di luoghi comuni". Potremmo andare avanti per raccontare la storia di Ultimo e di ciò che una parte della critica musicale italiana gli ha vestito addosso in questi anni. Potremmo entrare anche nel merito, ma non avrebbe senso. Non davanti a quello che abbiamo visto ieri sera allo Stadio "Franco Scoglio", per la seconda volta a distanza di 12 mesi a Messina. Ed è un pensiero che abbiamo da tempo. Era il giugno del 2019, Ultimo non aveva fatto ancora neanche uno stadio ed era reduce da un concerto nel palasport di Acireale quando su questo giornale scrivevamo: "Il più nazional popolare tra i cantautori giovani, fors’anche caratterizzato al momento da eccessiva leggerezza mainstream ma la sensazione netta è che la sua stella sia destinata a moltiplicare luce. Parla al cuore, un popolo è pronto a seguirlo".

Questione di energia, di empatia, di storie che raccontano storie. Ecco come spiegare il fenomeno Ultimo. Senza di fatto una spiegazione. Perché non se ne sente il bisogno quando si lascia campo a 40mila persone che si emozionano. Basta semplicemente avere l'umiltà di mettersi per una sera "dalla parte degli ultimi". Perché in quel ragazzo di 29 anni che canta parole che parlano c'è identificazione che la musica rende legame. Indissolubile. Oltre due ore e trenta canzoni con un live che dice molto altro: racconta di un cantautore che ha una incredibile capacità di descrivere i propri sentimenti, anche quelli più tormentati, scegliendo un lessico semplice, ma non per questo meno efficace con testi che si incastrano benissimo in metrica. Ultimo è un artista vero e un vero artista: che cresce, soffre. Tiene il palco e ha un dono che hanno in pochi: sa rendere le sue canzoni ancor più belle dal vivo. E non smette mai "di credere nelle favole!" toccando vette inarrivabili. Appena cinque giorni fa ha venduto 250mila biglietti in tre ore per il concerto del prossimo anno a Tor Vergata, una cifra che rappresenta il record di tutti i tempi per un concerto. Battuto il primato di Vasco Rossi, in quello che forse anche il Blasco interpreta come un passaggio di consegne. Ultimo sta segnando una generazione, esattamente come ha fatto Vasco quando ha iniziato con gli stadi più di 30 anni fa. Dove arriverà non lo sappiamo, ciò che tocchiamo con mano sono i record che vanta: 42 stadi sold out, per un totale di oltre 1,750,000 biglietti venduti in carriera, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute.