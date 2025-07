Stasera il ritorno a Messina di Ultimo, l’artista dei record

L’unica tappa siciliana arriva in un momento tutt’altro che banale: dopo il decimo Olimpico, lo stadio di casa del cantautore romano, e soprattutto a pochissimi giorni dalla prevendita record, appunto, che ha consegnato Ultimo alla storia, i 250mila biglietti polverizzati in un paio d’ore per lo spettacolo-evento del 2026 a Tor Vergata . Numeri che hanno riaggiornato la tabella dei primati musicali, in vetta alla quale, fino a qualche giorno fa, c’era Vasco Rossi . «Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani!», il messaggio social con cui proprio il Blasco ha voluto “benedire” un passaggio di testimone importante con Ultimo.

I primi fan si sono visti fuori dallo stadio già 48 ore prima dell’apertura dei cancelli , con tende, striscioni e la voglia di essere, stasera nel prato dello stadio Scoglio, primi tra gli “Ultimi”. I numeri che accompagnano il cantautore cresciuto nel quartiere di San Basilio, e che il suo cordone ombelicale con la periferia romana non lo ha mai reciso, sono impressionanti: 1.750.000 biglietti venduti in carriera, 6 album inediti che dal 2017 a oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

E poi, in scena, 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza e una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave, che il cantautore romano porta al collo (uno dei suoi simboli), passerella che lo conduce in mezzo al pubblico. Ovvero la chiave vera di questo straordinario successo, il rapporto con la sua gente, con gli “Ultimi”, una fanbase oggi senza eguali in Italia, ingrediente principale di un caso unico in Italia, con una casa discografica tutta propria, una personalità tutt’altro che ammiccante nei confronti dei grandi media (memorabili alcune tensioni sanremesi), l’anima da emarginato che, però, si misura con numeri da star di assoluta grandezza, che i sold-out negli stadi ha iniziato a collezionarli da tempo e senza mai dover ricorrere a trucchetti sempre più diffusi.

Stasera Ultimo tornerà ad esibirsi lì Dove il mare finisce, in Sicilia, e lo farà proponendo una carrellata di successi ormai cristallizzati nella storia recente della musica italiana, promettendo uno show in cui la simbiosi tra artista e pubblico è parte integrante dello spettacolo stesso: da Colpa delle favole a Rondini al guinzaglio, da I tuoi particolari a Peter Pan, da Piccola Stella a La parte migliore di me(lo struggente brano dedicato al figlio), da Il ballo delle incertezze a 22 settembre, ci sarà spazio solo per le emozioni, la voce, la musica, il pianoforte, quel cappellino sempre al contrario e una carriera fatta di sempre più grandi Sogni appesi.