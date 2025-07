I fan di Ultimo già a Messina due notti prima del concerto. Tutto pronto per lo show da oltre 40mila spettatori

I primi fan sono arrivati ieri pomeriggio, oltre 48 ore prima del concerto di venerdì sera con ben due notti da vivere fuori dallo Stadio “Franco Scoglio” per non perdersi la “favola che continua”, il tour di Ultimo che sta polverizzando tutti i record in Italia. Loro gli “ultimi” per essere i primi, con quello slogan che è ormai tatuato nei loro cuori e che dal palco diventa l'urlo di vita di un ragazzo che a soli 29 anni ha già toccato vette inarrivabili. In tre ore ha venduto 250mila biglietti per il concerto del prossimo anno a Tor Vergata, una cifra che rappresenta il record di tutti i tempi per un concerto.

E adesso Ultimo è pronto a tornare a Messina, a distanza di un anno da quello che è stato l'evento più seguito in Sicilia nel 2024. Record su record per il cantautore romano che vanta 42 stadi sold out nel suo palmarès, per un totale di oltre 1,750,000 biglietti venduti in carriera, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Un fenomeno che non tutti riescono a comprendere in queste proporzioni e che ha una sola verità: il rapporto semplice e spontaneo con il suo pubblico, con quella miriade di giovani che ascoltano parole di vita vissuta e di storie che sono le loro storie. E a Messina Ultimo – che arriva dopo gli show di Vasco Rossi, Cremonini e Marracash - promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani: 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi.

Confermati i provvedimenti viari, con la chiusura dello svincolo di San Filippo in uscita sia direzione Catania che Palermo, e il servizio di trasporto con le navette Atm. Oltre 40mila persone attese, un fiume di persone tutte per lui, che ricambia con una frase semplice: “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.