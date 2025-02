Nicola Nastasi, il collezionista messinese da record: trasforma il suo ristorante in un museo rock

Tre picture disk “prove di stampa” dei primi storici dischi dei Metallica comprate in Svezia, Olanda e Usa (ne esistono solo tre copie al mondo), il testo della celebre canzone “Smells like teen spirit” autografato da Kurt Cobain dei Nirvana, un quadro del 1966 del chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood, un poster autografato dai Sex Pistols e una t-shirt indossata da loro leader Johnny Rotten, ma soprattutto oltre 18mila vinili e centinaia di memorabilia: sono i numeri record che vanta Nicola Nastasi, il più grande collezionista italiano di musica rock, metal, punk, hard core e altri sottogeneri più specifici.

Una passione sfegatata e un’instancabile ricerca del raro o quasi unico hanno accompagnato un percorso di raccolta certosina che dura da 40 anni: “Sono nato nel 1971 e ho iniziato a collezionare nel 1986, appena 15enne, da lì non ho mai smesso - spiega Nastasi, originario di Spadafora e ristoratore di professione - l’amore per i dischi nasce quando comprai il primo LP del gruppo Death, all'interno trovai un foglietto che serviva per ritirare la maglietta di quel vinile e che era marchiato da una piccola azienda semisconosciuta, oggi il più grosso distributore di merchandising legato al metal. All'arrivo della t-shirt mi mandarono il catalogo completo che proponeva vinili di varie band tra cui Metallica e molti altri in diverse versioni. Ad esempio “Creeping Death” in vinile verde, in vinile trasparente, rosso, etc. Così scoprii che esistevano questi prodotti e li ritirai tutti. Nel tempo scoprii che c’erano molte altre versioni e da lì cominciò il collezionismo che via via si è fatto sempre più estremo e professionale, portandomi ad includere anche cimeli, fanzines, poster, foto, materiale vario fuori commercio, oggetti promozionali, strumenti musicali, demotape insomma... tutto ciò che è legato alla musica e non solo dischi. Poi negli anni nuove scoperte che mi hanno portato ad avere una rete di contatti mondiale fatta di giornalisti, tour manager, amici dei componenti delle band, gente che lavora o ha lavorato con loro”.