Basilica S. Antonio di Messina, la pace che vince la morte e vola sulle ali della musica

Più forte delle bombe e dell’odio, la musica è un potente antidoto alla guerra. È il messaggio forte che si è levato dalla basilica di S. Antonio: protagonisti di pace, concerto di speranza per la riconciliazione dei popoli le voci e i cuori di un gruppo di artisti made in Messina che hanno regalato forti emozioni. Niente meglio della musica esprime il valore della pace, desiderata, sperata, persa e ritrovata: ce lo hanno ricordato Noah e Mira Awad dal palco di Sanremo intonando Imagine, che anche sabato sera è risuonata in tutta la sua forza, accanto a brani della tradizione come la preghiera Zulu Ukuthula, E vui durmiti ancora, il gospel We shall overcome. Give peace a chance e successi italiani e sanremesi come Generale di Francesco De Gregori, Primavera a Sarajevo di Enrico Ruggeri, Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, e il grande successo Si può dare di più. Il tempio rogazionista si è trasformato in un’oasi di gioiosa speranza, il canto condiviso una preghiera di speranza che in quest’anno santo è segno vivo della presenza di Cristo. Una performance di grande respiro quella offerta da Paola Miraglia, artista profonda e generosa e dei suoi compagni di viaggio Daniela Rando con la sua voce elegante e Carlo Giappi musicista a tutto tondo e il coro “Enosis” che significa “unione” della chiesa S. Maria di Gesù di Provinciale diretto dal maestro e compositore Piero Blanca. È stato ricordato l’impegno dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha proclamato il 2025 anno internazionale della pace e della fiducia, esortando a risolvere i conflitti con il dialogo e i negoziati inclusivi. Anche il rettore della basilica padre Mario Magro, ha ricordato l’impegno e la responsabilità della chiesa e di quanti promuovono pace e solidarietà, affinchè si rafforzi l’unione di intenti indispensabile ad abbattere i muri di pregiudizio ed egoismo che offuscano la bellezza della vita.