Aria, la cantautrice calabro-messinese sogna l'Eurovision: è in semifinale a "Una Voce per San Marino 2025"

Un pizzico di Messina e di Calabria al Festival “Una Voce per San Marino 2025”, il contest musicale che premia il vincitore con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest. Nell’elenco dei semifinalisti figura anche la cantautrice Arianna Diano, in arte Aria.

Aria è nata e vive a Messina, ma ha forti radici calabresi avendo vissuto gran parte della sua vita a Vibo Valentia. Da sempre appassionata di arte, musica e spettacolo. Aria ha iniziato con la danza classica, per poi passare al teatro ed, infine, alla musica. Con tenacia e grande perseveranza non ha mai smesso di portare avanti la sua passione e ora figura nell’elenco dei semifinalisti al Festival "Una Voce per San Marino", con un suo brano dal titolo “Life”.

"Arrivati a questo punto - ha sottolineato - non vedo l’ora di giocarmi al meglio questa semifinale e continuare a sognare!".