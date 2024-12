In previsione di avverse condizioni meteo, il concerto della cantautrice Arisa in programma stasera, lunedì 23 dicembre, è stato annullato e rinviato a sabato 28, sempre in piazza Duomo.

A comunicarlo l’Amministrazione comunale che, d’intesa con il tour manager dell’artista, rende noto: “Il rinvio si è reso necessario al fine di consentire ai partecipanti una ottimale fruizione dell’esibizione e a tutela dell’incolumità pubblica”.