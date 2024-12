Luca Tudisca in arte Lumi, il giovane cantautore messinese che ha scritto un brano per Mina

Cominciò tutto durante una domenica pomeriggio qualsiasi nel cuore di Bergamo. Axel Pani che passa casualmente da lì, la musica di un giovane cantautore messinese (di Tusa) che gli cattura imprevedibilmente l'attenzione... e l'impensabile che accade quando meno te lo aspetti: che Mina s'innamori, scelga di cantare un tuo pezzo e pubblicarlo nel suo ultimo disco. «Amami e basta» – quarta traccia di «Gassa d'amante», che raccoglie firme eccellenti come quelle di Concato ed Elisa – Luca Tudisca in arte Lumi l'aveva scritta anni fa, per se stesso. È nata «per esigenza, in mezz'ora, dentro la mia cameretta, al pianoforte». E nemmeno l'aveva data a Pani, non subito almeno. Tra i tanti scambi, da quel «mi piace quello che fai» detto per strada al «sentiamoci», quel pezzo non c'era, era rimasto lì da qualche parte, con la timidezza delle cose belle, come se si fosse riservato d'apparire.

«Quando gliel'ho mandata Axel l'ha subito commentata, il giorno dopo ero a scuola a lavorare (facevo l'educatore) e non ho potuto rispondere. Ma me l'ho percepito subito che sarebbe stata una telefonata importante. “Volevo dirti che ho fatto sentire la canzone a mia nonna, che se n'è innamorata e lo vuole cantare”, mi dice. Sua nonna, quella nonna, Mina! Rimango sbalordito, ovviamente do il consenso». L'ha cantata come t'immaginavi?

«È rimasta fedele alla linea melodica, ha tenuto il piano, anche il titolo è originale. Però l'ha resa donna, il che le ha assegnato un altro messaggio, un impatto diverso. È diventata una canzone eterea ed intima ma pure appassionata. L'ho ascoltata a ridosso dell'uscita, è stato surreale sentire la sua voce sulle mie parole». C'è rammarico per non averla portata tu al successo? Ne sei geloso?

«Mina ha espresso anche meglio di me il mio stesso senso, quindi sono lusingato. Scegliendo me, totale sconosciuto, ha dimostrato che lei punta alle canzoni, non ai nomi. Da parte mia, quando ho scritto questo brano ho percepito subito che fosse speciale, fuori dal mazzo».