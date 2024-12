Presentata a palazzo Zanca la terza edizione di “Messina Music Contest”

Messina Music Contest, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato presentato oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile, dall’assessora Liana Cannata e dal presidente e vicepresidente e direttore artistico di Crescendo Incubatore, l’organizzazione no-profit promotrice dell’evento rispettivamente, Luca Famà e Emanuele Collufio. Teatro della manifestazione sarà l’Auditorium del Palacultura Antonello, dove il 20 dicembre, alle ore 21, artisti emergenti locali si esibiranno in una competizione musicale che mette in palio un premio in denaro. Per questa edizione il palco del Messina Music Contest ospiterà 15 artisti, Manua; Chiara Milioti; malatommi; Valeria; Elena; KUSHY; Fabio Giacoppo; NOELLE; Carol; Carmelo De Luca; A.L.A.N.; Irene e Antonio; Ademara Di Nuzzo; V I C K; e sonomole. “Questa associazione nata nel maggio 2022 è una circostanza che mi permette di affermare – ha detto il sindaco Basile - che, oltre a nascere con noi Amministrazione, essa sta anche crescendo insieme a noi. Vedere l’interesse e la concretezza di idee che possono sembrare all'esterno eccessivamente fantasiose, ma che in realtà sono invece confermate da risultati reali, significa che è possibile fare ma importante è crederci. Ringrazio dunque, questi giovani per il loro impegno volto a dare a Messina l’immagine di una città viva e dinamica, capace di offrire spazi e occasioni a altrettanti nostri giovani talenti”.

“È motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale sostenere i nostri amici di Crescendo per il terzo anno consecutivo – ha proseguito l’assessora Cannata - per la loro volontà ad investire nel presente al fine di ottimizzare il futuro della Città, attraverso eventi musicali e culturali come il Music Contest che coinvolge giovani artisti locali, con l’obiettivo di offrire a loro coetanei la possibilità di manifestare la propria creatività e il proprio talento per intraprendere un percorso anche lavorativo nel settore della musica. Ritengo doveroso – ha aggiunto l’Assessora – esprimere un ringraziamento all’associazione Crescendo Incubatore perché ha dimostrato, ancora una volta, di essere motore fondamentale per la crescita culturale della nostra comunità poiché Messina Music Contest è molto più di una semplice competizione musicale, in quanto l’evento sarà occasione di aggregazione e di condivisione, oltre che un concorso in cui attraverso la cultura e l'arte possiamo costruire una Messina sempre più bella e accogliente”. L’assessora Cannata ha invitato infine la cittadinanza a partecipare alla serata del 20 dicembre assicurando che non mancheranno sorprese ed emozioni, oltre che per sostenere i giovani artisti locali.