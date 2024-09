Messina, i "profumi" dello Srilanka al concerto “La Musica Per Unire i Popoli”

Tanta partecipazione ieri sera al Giardino Corallo per il concerto “La Musica Per Unire i Popoli” del gruppo Siyathra organizzato da Anolf di Messina in collaborazione con la Cisl e Srilanka cultural club. Si tratta di uno degli appuntamenti immancabili per l'animo interculturale dell'ANOLF di Messina, l’associazione oltre le frontiere della Cisl, da 31 anni coinvolta in prima persona nei festeggiamenti del Capodanno tradizionale della comunità straniera più numerosa a Messina, quello dello Srilanka.

«Questa iniziativa – ricorda il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – mette insieme ogni anno la Cisl, l’Anolf e le associazioni srilankesi in uno dei momenti più importanti di aggregazione e coesione della comunità srilankese e straniere».

Il Capodanno srilankese viene festeggiato solitamente tra il 12 e il 15 aprile dai due principali gruppi etnici dell'isola, srilankesi e tamil, ma anche gli altri gruppi etnici (musulmani e cattolici) si uniscono ai festeggiamenti ed ai divertimenti.

Le origini di tale ricorrenza vanno rintracciate nella necessità di ringraziare gli Dei alla fine della mietitura e segnava il passaggio del sole dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete.

Questi festeggiamenti sono accompagnati da tante usanze tradizionali, costumi e riti particolari difficili da onorare vivendo lontano dalle proprie famiglie e dal proprio ambiente naturale ed è per questo che l'Anolf di Messina, assieme alla Cisl Messina e allo Sri Lanka Cultural Club, ogni anno lavora per dare seguito a queste tradizioni adattandole al mondo occidentale in modo che i giovani non dimentichino le proprie origini e radici.