Il "problema tecnico" di Fedez a Torrenova virale sui social: "Non sono Celine Dion, ma su Sexy Shop è stata colpa dell'autotune"

Non certo l'esibizione che i fan si aspettavano. Il concerto di Fedez di venerdì sera a Torrenova è diventato un piccolo "caso", almeno sui social dove i video postati sono diventati virali. Tra le interruzioni e i problemi all'autotune avuti mentre cantava la sua hit estiva 'Sexy Shop', tra i gli aiuti del pubblico e i "ce la faremo" dal palco, la questione "intonazione" ha valicato i confini messinesi ed è diventata di dominio nazionale, tanto che il rapper milanese oggi è intervenuto sul suo Instagram per fare le dovute precisazioni.

"Video viralissimo del giorno, super scoop: ho cantato di merda Sexy Shop ad una data. Mai preteso di essere Celine Dion, mai detto si esserlo, però in questo caso non è che ho cantato di merda perché non c'era l'autotune. Probabilmente l'avrei cantata di merda uguale, ma in questo caso l'autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano. Quindi, anche se l'avesse cantata una persona intonata, non io ovviamente, l'avrebbe stonata ugualmente... Detto ciò non vi nascondo che girano le palline anche a me perchè ci tengo sempre a dare il meglio e non siamo riusciti a risolvere il problema tecnico su quel brano lì, anche perché avevamo 3 date in una notte sola. Quindi, intanto grazie a tutti quelli che sono venuti perchè è stata una figata, nonostante abbia cantato di merda Sexy Shop. Per le altre un 6, anche un 7 me lo direi. Sexy Shop ve la rifaccio... anzi non ve la rifaccio: vi faccio un favore a non rifarvela".