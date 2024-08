Teatri di Pietra, omaggio a Morricone: stasera a Tindari il maestro Arlia dirige Alberto Urso e il soprano Mazzara

Il concerto dedicato al «principe del Novecento musicale italiano» sarà dato anche, per la prima volta, il 21 agosto, nel cuore del barocco siciliano: il teatro a cielo aperto della scalinata della Cattedrale di Noto. Il nuovo format concertistico previsto per le cavee di Tindari e Taormina sarà arricchito in questa edizione 2024 dalla speciale partecipazione del tenore pop liric Alberto Urso . L'artista messinese, classe 1997, volto televisivo fortemente amato da un pubblico eterogeneo, si è affermato grazie ad una duttilità vocale unica e una nobile presenza scenica che lo hanno imposto nel panorama musicale internazionale consacrandolo quale ambasciatore del bel canto nel mondo.

Appuntamento immancabile e tradizionale del prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra, giunto alla sua sesta edizione, è l'omaggio in musica a Ennio Morricone. Oggi al Teatro Greco di Tindari e il 10 agosto al Teatro Antico di Taormina sarà un crescendo di emozioni in un’atmosfera intima e sognante, per un tributo doveroso al grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano. Entrambe le serate avranno inizio alle ore 21.

Ricchissimo il programma, affidato alla sontuosità del Coro Lirico Siciliano e​ dell' Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia. Motivo d'interesse è ancora la voce unica del soprano Maria Francesca Mazzara, con le interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull'oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C'era una volta il West, Giù la testa, C'era una volta in America, e con uno sguardo anche al lato "pop" del compositore romano grazie alla nuova suite “Ennio's songs” composta proprio su commissione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra dal talento di Corrado Neri per un trittico di eccezione: da “Il mondo” sino a “Se telefonando”.

Sempre Ennio Morricone sarà il protagonista, ma nell'inedito e innovativo format per voci e archi, al Teatro dell'Efebo di Agrigento il 23 e il 30 agosto, con due concerti che risuoneranno nella magnificenza dell'oro del Tempio dorico di Selinunte per una tramonto musicale di attica bellezza. Ancora una volta una programmazione di alto livello per una manifestazione che riscuote sempre crescenti successi di pubblico e critica e che promette di regalare sempre emozioni uniche in luoghi suggestivi dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l'eternità.