Già in centinaia sotto il palco per la tappa messinese del “Max Pezzali Forever Tour”, una serata che attraverserà trasversalmente i 35 anni di musica del cantante Pavese. Scilla, Bronte, Modica, Gela, Bagheria, Castelvetrano fan giunti in riva allo stretto da tutto il sud Italia pronti a cantare a squarciagola i successi dell’ex front man degli 883.