La Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore scelta da Max Pezzali per il suo concerto a Messina

Max Pezzali arriva a Messina con il suo “Max Pezzali Forever Tour”, nel quale ha deciso di avere per ciascun evento anche il supporto delle Bande Musicali. Per la data di Messina, è stata scelta la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore: fondata nel 1882 e oggi diretta dal maestro Antonio Costanzo, ha una storia lunga e importante, interrotta soltanto dai due conflitti bellici mondiali.

La Banda animerà la speciale parata musicale che si svolgerà nelle vie del centro, nel pomeriggio del giorno 8 luglio, e si esibirà sul palco, accanto al celebre cantautore, durante lo spettacolo allo stadio “S. Filippo” che si terrà il 9 Luglio alle 21. La formazione, per esigenze organizzative, sarà composta da 20 musicisti e da 4 sbandieratori, con le pettorine multicolori e il cappellino dell’evento.

Durante la sfilata e il concerto saranno eseguiti alcuni tra i brani più famosi dell’artista, arrangiati per Banda dalli stimato compositore, maestro Lorenzo Pusceddu. La Banda “G. Verdi” si considera onorata di essere stata scelta per un’occasione così bella ed entusiasta di poter dare il proprio contributo, perseguendo l’obiettivo del Tour, dichiarato da Max Pezzali, di volte portare gioia e colore in un clima di festa.