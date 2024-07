Rds Summer Festival a Messina, dopo Alessandra Amoroso ufficiale i Coma Cose. Ma si fanno i nomi di Angelina Mango e Achille Lauro

Comincia a delinearsi la line up dell’Rds Summer Festival a Messina, che si terrà a Messina il 12 e 13 luglio. Sulla scia di quanto accaduto lo scorso anno con il Tezenis Summer che fece registrare in piazza Duomo un successo di pubblico clamoroso. Alessandra Amoroso era già stata annunciata il giorno della conferenza stampa, ma nelle ultime ore è filtrato il nome dei Coma_Cose, attraverso uno spot della stessa radio che invita a prenotarsi per assistere all’esibizione del duo a Messina. Ma a Messina potrebbe essere di scena - secondo alcune indiscrezioni - anche la vincitrice del festival di Sanremo, Angelina Mango, insieme a Rose Villaine e Rocco Hunt che tornerebbe a piazza Duomo dopo lo scorso anno. Un altro volto visto a Messina è quello di Achille Lauro che farebbe parte della due giorni insieme ad Aka7even. Nella line up dell'Rds Summer Festival ci sono anche Annalisa, Elodie, Emma, Francesco Gabbani, Geolier, Irama, Mahmood, Negramaro, Mr Rain, Noemi, Tananai, ma è ancora difficile capire se alcuni di questi ci saranno. Difficile - per vari motivi - ma i fan ci sperano.