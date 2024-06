Ultimo stasera in concerto a Messina: mattina di relax a Taormina tra granite e piscina. In migliaia davanti allo stadio

Sono già in migliaia fuori dallo Stadio "Franco Scoglio". Tutti per lui: Ultimo. Il cantautore romano, intanto, in attesa dello show di stasera è a Taormina dove si sta rilassando. Stamattina tappa obbligata al bar "Bam Bar" di Saretto Bambara per una granita, poi relax in piscina con tanto di chitarra come si vede da un video postato da Ultimo sui suoi social.

Dopo la data zero allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, la prima grande doppietta a Napoli, la seconda a Torino, e le tre magiche date nella sua Roma, Ultimo è atteso stasera per uno show che promette di far vibrare gli spalti dello Stadio Franco Scoglio, con una setlist che spazierà tra i grandi successi del cantautore romano e le nuove hit dell’album certificato Disco D’Oro Altrove, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Lo show colossale di Ultimo promette di stupire grazie ad un super allestimento: oltre al palcoscenico imponente (60 x 22 metri), 900mq di ledwall a dominare le retrovie per un’altezza di 18m, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti), e i visual suggestivi sviluppati da Galattico. Sarà presente anche un doppio allestimento sospeso a mezz’aria per alcuni componenti della band e piano al centro, una passerella centrale (50 mt) con un set piano e chitarra dall’estetica più urban che si sviluppa verso un palco B con un terzo pianoforte dedicato ai momenti acustici.