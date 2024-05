Il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari a Messina. La voce di Riccardo Zanotti infiamma il Pala Rescifina

Con il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari a Messina si apre la ricca ed intensa stagione dei concerti nella città peloritana. Una doppia data per iniziare al meglio questa primavera estate all'insegna della buona musica in un Pala Rescifina sold out.

Tantissimi fan hanno raggiunto Messina da ogni angolo della Sicilia, ma anche dalla vicina Calabria. E Riccardo Zanotti, in compagnia degli altri componenti della band bergamasca, sta già infiammando il palazzetto messinese.