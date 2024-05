I Pinguini Tattici Nucleri tornano a Messina con il loro tour indoor "Non perdiamoci di vista" L'ATTESA DEI FAN | VIDEO-FOTO

Quel momento è arrivato. Il giorno del ritorno è oggi (inizio previsto per le 21). Ancora Messina, ancora Pinguini Tattici Nucleari. Ancora Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo e una marea umana che, come già accaduto al San Filippo la scorsa estate, si è data appuntamento stavolta al Palarescifina per ritrovare quella band che continua a raccontare il mondo di tutti a ciascuno. Due date sold out, stasera l'esordio e domani il bis, tra hit e cantautorato, tra musica e parole, tra abbracci e voci.

Grandissimo entusiasmo al Pala Rescifina con una moltitudine di fans arrivati da ogni parte della Sicilia, ma non solo. Abbiamo raccolto le loro voci, le loro emozioni prima del concerto della band bergamasca.

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente portando il gruppo, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandogli un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e proiettandolo anche in quello internazionale.