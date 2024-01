Messina, attesa per il concerto dell’Epifania in Cattedrale con il coro e l’orchestra Exsultate Jubilate

C’è grande attesa per il concerto dell’Epifania che vedrà protagonista sabato prossimo alle 20 in Cattedrale, il coro e l’orchestra Exsultate Jubilate diretta dal maestro Nazzareno De Benedetto. Un evento di grande portata, il primo promosso dall’associazione musicale “Exsultate Jubilate” presieduta da mons. Nicolò Freni, con il patrocinio del Comune. Madrina della serata la soprano palermitana Desirèe Rancatore, che torna a Messina a un mese di distanza dal concerto tenuto al Teatro Vittorio Emanuele; artista dal tratto elegante e deciso, Rancatore continua a calcare i palcoscenici più famosi d’Europa e non solo. Insieme a lei, il baritono Alessandro Vargetto e i solisti Giuseppe Ruggeri alla tromba e Alida De Marco al flauto. Un evento di grande portata come ha spiegato il maestro e compositore De Benedetto, che per l’occasione ha voluto mettere insieme la formazione corale di circa 35 elementi e strumentale con 40 professionisti fa i quali docenti e allievi del conservatorio musicale “Arcangelo Corelli” e professori dell’orchestra del Vittorio Emanuele, “segno di una sinergia artistica finalizzata alla promozione della musica di qualità”, come lui stesso ha dichiarato. E’ questo l’obiettivo dell’associazione musicale precedentemente intitolata “S. Nicolò”, che si rilancia a partire da questo concerto con nuovi obiettivi culturali e sociali, spiega mons. Freni. Ricco e complesso il programma della serata che vedrà l’esecuzione di musiche di Beethoven, Hummel, Mozart, Chaminade, Yon, Verdi, Saint Saens e Adam. Domani sera, Rancatore e Vargetto insieme al maestro De Benedetto saranno ospiti della diretta di Gazzetta del Sud dal Villaggio di via Laudamo condotta da Salvatore De Maria a partire dalle 18.