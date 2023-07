I Pinguini a Messina, ed esplode la potenza "nucleare" di musica e parole

"Messina, è bellissimo vedervi tutti qui!". È il concerto più a sud del tour quello di stasera in riva allo Stretto, dentro ad un San Filippo pieno di 41mila sguardi. È il più caldo, e Messina c'è in ogni pezzo. Riccardo Zanotti e i suoi Pinguini sono una potenza nucleare di musica e parole, di dediche e storie. In elettrico, in acustico, a volume altissimo. I ricordi del passato, la speranza nel futuro.

La notte salta e il cuore balla. "Abbiamo iniziato anni fa. Chi si ricorda Alcamo? Chi si ricorda Milazzo? Solo un rimborso spese e la paura di un colpo di sonno mentre eravamo alla guida del nostro furgone". Ne sono cambiate di cose. Stasera sono arrivati... Dalla Sicilia, dalla Calabria, persino dall'Australia. Il mondo, stasera, è tutto qui.