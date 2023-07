Incontra con la Gazzetta i Pinguini Tattici Nucleari e vai al concerto: ecco i dieci vincitori

E' stata durissima. Oltre 1.600 domande arrivate alla nostra redazione per il concorso "Indovina la Domanda" per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Alla fine la nostra commissione ne ha selezionate 10. I vincitori oltre a ricevere la risposta dei Pinguini che verrà pubblicata nell'edizioni di domenica, avranno la possibilità di incontrare i Pinguini in un meet & greet che si terrà poco prima del concerto del San Filippo. Per loro anche un biglietto per assistere allo spettacolo.

Ecco le dieci domande selezionate e i vincitori.

1) Qual è la canzone preferita dei Pinguini? Quella che quando l'avete scritta evete pensato: abbiamo fatto una gran figata? (Francesca Verso)

2) Avete mai avuto momenti in cui avete pensato di arrendervi come band ? Se sì cosa vi ha spinto a continuare ? (Eleonora Perrone)

3) “Pastello Bianco”, “Rubami la notte”: in diversi testi delle vostre canzoni tu bevi sempre la Coca Cola e lei sempre la tisana thai? E' un'esperienza personale? (Carola Riccardi)

4) Tra di voi chi è il Pinguino, il Tattico e il Nucleare? (Giorgia Aveni)

5) Nel 2019 vi ho sentiti live al MishMash di Milazzo e l'anno seguente arrivate terzi al Festival di Sanremo. Quindi si può dire che Messina vi ha portato molta fortuna. Siete nati tutti tra il 91 e il 94, me compreso, quindi l'influenza della cultura pop anni 90/2000 è molto forte nei vostri testi. Da Takeshi's castle al gioco di frasi con Ted e Robin e Batman a citazioni di fatti di cronaca come in Rubami la notte. Giusto per citare qualche vostra canzone dagli inizi ad oggi. Vi amiamo proprio perché parlate dei nostri pomeriggi passati tra la nuova tv commerciale e di esperienze di piazzetta e muretti, tra primi amori e amicizie. Mi sento come quando tornavo da scuola, aprivo la tv, e iniziava tutto il palinsesto che oggi ritroviamo nei vostri testi. Avete tutti una capsula del tempo in cui raccogliete queste citazioni e le vostre esperienze e ne fate un mix esplosivo di emozioni? (Adrian Montemayor)

6) In quale concerto i Pinguni Tattiti Nucleari hanno cambiato una frase del testo della canzone Pastello Bianco, riscrivendo la frase in "Tu mi hai insegnato la differenza tra gli spiedini e gli arrosticini"? E se al concerto di Messina cantassero..." Tu mi hai insegnato la differenza tra gli Arancini e l'Arancina"? Vi sfidiamo. Li avete mai assaggiati? (Dario Donnina)

7) Le vostre canzoni, la musica e le vostre frasi sono diventate simbolo di quotidianità per molti ascoltatori. Mi chiamo Grazia, sono mamma di due bambini, Cecilia 8 e Simone 9. Le nostre giornate sono sempre tanto frenetiche e sempre affrontate in 3. Non tutto quello che affrontiamo è lieto e delle volte buttiamo giù un boccone amaro. Spesso il momento di sconforto prende il sopravvento e i dubbi sulla capacità del ruolo da genitore li accompagnano. Quando tutto sembra senza risposta i miei figli mi ricordano: "mamma tu ci insegni la differenza tra le ciliege e le amarene". Per me è diventata la "frase rito" nei momenti pieni di punti interrogativi. Avete anche voi delle "frasi rito" che vi sostengono nei momenti più ostili? Che vi alleggeriscono momenti di tensione? (Grazia Polimeni)

8) “Irene rubami la notte fuori dall’Hype mangiando verdura, sashimi e bevendo coca cola zero. Ricordi la nostra storia infinita da Giovani Wannabe? Quel giovane dentista in Croazia che mi consigliò: “Scrivile scemo, falla ridere!” Nonono dissi, e poi…scrissi con un pastello bianco, ti regalai Scoopy Doo e non ci lasciammo più!”. Il tuo Ringo Starr Giocando con mia figlia di 5 anni (che ama il gruppo) abbiamo inventato questa storia d’amore. Domanda: i temi affrontati dalla band sono tantissimi…quale è il tema che non tratterebbero mai nelle loro canzoni? (Ludovico e Claudia)

9) “Hikikomori” è termine giapponese che significa "stare in disparte", viene utilizzato per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, alle volte anni. Ed è una vostra canzone. La società di oggi spesso troppo competitiva porta la gente e ritirarsi. Il vostro è un invito a fare comunità. Ma qual è il segreto per stare bene con gli altri? (Vittoria Marchesana)

10) Ciao sono Fabio, ho 10 anni e sono un vostro fan e il biglietto per il concerto è stato il regalo di Natale che ho chiesto a mamma e papà, spero tanto di riuscire a incontrarvi, siete la mia band preferita e ho iniziato ad ascoltarvi quando ho sentito per caso una vostra canzone durante il lockdown. Mi facevate compagnia e mi mettevate allegria. Lake Washington Boulevard sembra una canzone allegra, invece non lo è, a cosa vi siete ispirati? Qual è la canzone che vi mette più tristezza quando la cantate? (Daniela Gullì)