Seconda data per il concerto di Ligabue a Messina, dal 5 luglio la prevendita per l'1 dicembre

Ligabue a Messina raddoppia. Dopo Verona, Torino e Genova, anche per Messina (così come per Perugia ed Eboli) è stato deciso di aggiungere una seconda data: il rocker di Correggio, dunque, suonerà al PalaRescifina sia il 30 novembre che l’1 dicembre. La prima data è pressoché sold-out, la prevendita per la seconda partirà domani alle 11. È il tour che seguirà l’uscita del nuovo album di Ligabue, “Dedicato a noi”, prevista per il 22 settembre, del quale proprio oggi l’artista emiliano ha svelato la copertina sui social. Per Ligabue si tratta della terza volta a Messina, dopo i due concerti allo stadio Scoglio del 2010 e del 2019. Ma soprattutto sarà il ritorno della grande musica al PalaRescifina, dove non si tenevano concerti di questo livello da ormai dieci anni.