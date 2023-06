Vai al concerto di Tiziano Ferro con la Gazzetta del Sud: ecco i dieci vincitori e le dieci domande

Grande attesa per Tiziano Ferro in concerto a Messina, il 4 luglio allo Stadio Franco Scoglio! E si rinnovano le iniziative della Gazzetta del Sud. Ecco i vincitori del concorso "Indovina la domanda". La nostra giuria ha selezionato le migliori dieci domande (le più pertinenti, le più simpatiche, le più complete) su circa 400 arrivate alla nostra mail. I dieci vincitori avranno due biglietti in omaggio e riceveranno la risposta da Tiziano Ferro.

Ecco i nomi dei dieci vincitori e le domande: