Mariasole e Rebecca, le conduttrici del Tezenis Summer Fest irrompono a Palazzo Zanca: "Un onore essere qui"

Irruzione a sorpresa durante la conferenza stampa del sindaco Federico Basile a palazzo Zanca, che ha incontrato i giornalisti per tracciare il bilancio del suo primo anno da sindaco. Ad "irrompere" nella scena le conduttrici del Tezenis Summer Festival Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, le voci di Radio 105 - accompagnate dall'assessore Finocchiaro - che stasera guideranno la cavalcata degli artisti in piazza Duomo.

"Quando uno show del genere arriva in città scombina un po' gli equilibri. Grazie per aver messo a disposizione tutte le forze dell'ordine perchè possa essere una serata di musica e sicurezza. Vi aspettiamo, noi e i tantissimi gli artisti che sfileranno sul palco", ha esordito Mariasole.

"E' davvero un onore essere qui - le ha fatto eco Rebecca. Per me è come tornare a casa, perchè io ho sangue siculo, mia mamma è nata a Sant'Agata Militello. Sarà bellissimo poter trascorrere una serata così speciale con tutti voi e mi aggiungo ai ringraziamenti a chi ha lavorato perchè ci si possa divertire in sicurezza!".