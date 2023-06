Le conduttrici del Tezenis Summer Festival: Mariasole e Rebecca pronte a far ballare piazza Duomo

Una scena diffusa, in cui il palco sta sopra e sotto, uno per gli artisti e l'altro per la gente. Musica forte, musica gratis. È l'imperativo, la missione del Tezenis Summer Festival che domani (dalle 20 in poi) farà tappa a Messina. Volti dell'evento, che in piazza Duomo radunerà oltre 9000 persone, due giovani e affermate voci di Radio 105, Rebecca Staffelli e Mariasole Pollio.

La bellezza dei festival è che mettono insieme molte anime e tanti gusti. Che vai a sentirne uno e ne trovi ventisette (tante sono le esibizioni in scaletta). La scelta della line up? Un filo conduttore ce l'ha. «Facciamo in modo che, essendo il tour di Radio 105, salga sul palco chi è in linea con la nostra filosofia di radio fresca, giovane, alla mano». Si comincia con un dj-set, sarà una lunga cavalcata verso il gran finale.

Con Mariasole, la conduttrice e l’attrice, una napoletana d’origine con la voglia di tornare giù a «respirare aria di mare». Lei un legame con lo Stretto in qualche modo già ce l’ha. Merito di Nino Frassica, che dal set di Don Matteo in cui sono stati colleghi, l’ha accompagnata in città attraverso aneddoti della propria terra. «Quando sono entrata nel cast avevo 13 anni e non ero nemmeno la più giovane. Nino prima di girare ci intratteneva con i suoi indovinelli. Me lo ricordo a fare il giocoliere con le arance». Se si sta facendo strada una strada? «Sono ancora in viaggio. Certo nella conduzione sono a mio agio, ma nasco dal cinema. Il cinema mi ha portato in tutte le altre stanze che ho visitato. Il cinema non si lascia mai».

E con Rebecca. Che sarà a Messina per la prima volta nonostante il sangue siculo. «Mia madre è nata a Sant’Agata Militello, mio nonno era palermitano, faceva il poliziotto, si spostava dove lo assegnavano e in quel periodo vivevano lì. Finalmente potrò dire ci sono stata!». Una carriera che, dopo vari esperimenti («da piccola le ho provate tutte, dalla musica alla danza alla dizione»), ha preso una direzione precisa. «In radio ho trovato il mio posto senza escludere il resto. E ogni giorno è nuovo». Nel mondo dello spettacolo Rebecca, figlia dello storico inviato di Striscia Valerio Staffelli e di Matilde Zarconi, c'è cresciuta. «Un mondo che si ama o si odia, io ne sono attratta da sempre. I miei mi hanno incoraggiata e protetta, in attesa che fosse il momento giusto per fare scelte consapevoli».

Sguardi diversi, stessa visione. Mariasole e Rebecca lo sanno che «la forza di una manifestazione come il Tezenis Summer Festival è la gente. Protagonista al 100%. Persone e musica. Due componenti che, unite, ci restituiscono quella libertà di spazio, di movimento che ci è stata negata in pandemia. La musica che è in grado di emozionarti, di tirarti fuori o dentro. La musica che unisce, che aiuta a fermare il mondo, a rinascere, a pensare all'estate lasciandosi dietro l'inverno, a mischiare allegria e serenità, emozioni e divertimento».

Venerdì sera, a Messina, "brilleranno le stelle più luminose che mai. Staccate la mente e venite a divertirvi con noi!".